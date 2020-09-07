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В Кремле не готовы принять на веру публикацию об обладателях "золотых паспортов" Кипра

В Кремле не готовы принять на веру публикацию об обладателях "золотых паспортов" Кипра
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Публикация кипрского издания Politis о россиянах, получивших "золотые паспорта" республики, требует дополнительной проверки, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что это не официальное сообщение властей Кипра, а сообщение СМИ.

"Это газетная публикация - мы не может расценивать ее как факт. У нас есть специальные подразделения, которые занимаются проверкой соблюдения соответствующих ограничений, которые вменяются соответствующим законом - это дело этих подразделений, - сказал он. - Далеко не все должности в государственных корпорациях подпадают под те ограничения, которые действуют в законе о государственной службе".

Politis обнародовала список из 34 человек, которые с 2008 по 2012 годы получили гражданство Кипра в обмен на инвестиции. В августе власти республики решили предоставлять "золотые паспорта" политически значимым лицам других стран, только если они докажут легальность своих капиталов и предоставят справку об отсутствии судимостей.

Список, оказавшийся в распоряжении Politis, президент Никос Анастасиадис ранее разослал лидерам политических партий, теперь перечень рассекретили.

В списке оказались первый замруководителя "ВЭБ.РФ" Михаил Кузовлев, первый замглавы финансово-экономического департамента "Газпрома" Игорь Шаталов, заместители председателя правления Газпромбанка Алексей Матвеев и Александр Муранов.

Кипр Дмитрий Песков Газпром Газпромбанк Михаил Кузовлев Игорь Шаталов Никос Анастасиадис

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