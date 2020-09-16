Лукашенко заявил, что поставил точку в вопросе о президентских выборах

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко "поставил точку" в вопросе об итогах президентских выборов, которые оспаривает белорусская оппозиция.

"Мы выборы провели, результат получили. На этом точка. Наверное, хватит будоражить общество. Следующие президентские выборы - по Конституции. Как определимся, так и будет", - сказал Лукашенко на встрече с политическим активом страны в среду. Его цитирует госагентство БелТА.

Он считает, что "настало сегодня время придать новый импульс общественно-политической жизни". "Важно сформировать единое видение того, какой в перспективе должна быть наша страна, ее государственное устройство. Это Конституция", - считает Лукашенко.

Протесты в Белоруссии и реакция мирового сообщества

В Белоруссии больше месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем на них объявлен Лукашенко, который занимает пост главы государства с 1994 года. Оппозиция не признала объявленные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными.

9 сентября представитель Белого дома Кейли Макэнани заявила, что в США всерьез обеспокоены данными о продолжающихся нарушениях прав человека в Белоруссии. Она также указала, что прошедшие в республике выборы не были "ни честными, ни справедливыми".

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил 15 сентября, что для Евросоюза ситуация ясна: президентские выборы в Белоруссии 9 августа сопровождались мошенничеством. "Президент Лукашенко не является законным президентом Белоруссии", - сказал Боррель, выступая на пленарной сессии Европарламента.

Он отметил, что "жестокие репрессии" продолжаются в Белоруссии, более 7,5 тыс. мирных демонстрантов были арестованы, сообщалось о 500 случаях пыток, почти все члены Координационного совета оппозиции либо арестованы, либо принуждены к изгнанию.