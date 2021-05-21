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В Белоруссии фигурантами дел о беспорядках стали почти 1 тыс. человек

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Фигурантами уголовных дел в Белоруссии за участие в массовых беспорядках после президентских выборов, прошедших в августе 2020 года, стали 944 человека, сообщили в Генпрокуратуре страны в пятницу.

"На сегодня прокуроры направили в суды 667 уголовных дел в отношении 944 лиц по фактам их участия в массовых беспорядках, совершения действий, грубо нарушающих общественный порядок и связанных с невыполнением законных требований представителей власти, насилия и угрозы его применения к правоохранителям, их публичного оскорбления, осквернения надписями чужого имущества, хулиганства, надругательства над государственной символикой", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, уже осуждены 682 человека.

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В Генпрокуратуре заявили, что сотрудники ведомства ежедневно мониторят интернет "для обнаружения признаков правонарушений, деструктивной и недостоверной информации, оскорблений и угроз в адрес высших должностных лиц страны, правоохранителей и представителей иных госорганов".

В Белоруссии после президентских выборов 9 августа 2020 года в течение более полугода продолжались массовые акции протеста против итогов выборов. Их победителем был объявлен Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции практически прекратились из-за их жестокого подавления белорусскими силовиками. Теперь они носят эпизодический и локальный характер.

Белоруссия

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