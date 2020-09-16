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Лукашенко лишил Латушко ранга посла

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Бывший посол Белоруссии в Польше и во Франции, член президиума Координационного совета оппозиции Павел Латушко лишен дипломатического ранга.

"Павел Латушко и Игорь Лещеня (экс-посол Белоруссии в Словакии - ИФ) лишены дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла в связи с совершением поступков, порочащих государственную (дипломатическую) службу", - сообщает госагентство БелТА.

Соответствующие указы президент Александр Лукашенко подписал в среду.

Еще одним указом Лукашенко освободил Василия Марковича от должности посла Белоруссии в Латвии и лишил его дипломатического ранга, также "за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей".

Белоруссия Александр Лукашенко Павел Латушко

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