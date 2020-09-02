Лукашенко заявил, что экс-директор Купаловского театра перешел "красную линию"

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что экс-дипломат, министр культуры и директор Купаловского театра Павел Латушко "переметнулся" в Координационный совет (КС), потому что решил, что нынешняя власть "рухнет", и таким образом "перешел красную линию".

"Он перешел "красную линию", - сказал Лукашенко во время поездки в Барановичи. Слова президента приводит телеканал ОНТ.

Лукашенко также заверил, что Латушко "ответит по закону". С другой стороны, по словам президента, в оппозиции уже "разобрались" и "оценили услуги" экс-госслужащего Латушко.

"Поверьте моей информации, там ребята разобрались. Там и так им места не хватает, их же "черная сотня" там, а портфелей в правительстве 20, ну и президентский - 21. А куда остальным? А тут он еще", - добавил Лукашенко.

Кроме того, президент вспомнил, что именно он якобы помогал Латушко устраиваться на работу, которую тот просил.

"На коленях стоял, дрожал: "Пошлите меня в правительство". Стал министром. Поработал - "Я хочу послом быть" - "Куда?" - "Во Францию". Ладно, езжай во Францию. Как-то старался по-отечески относиться. Оттуда приехал, тоже просился в правительство", - рассказал Лукашенко.

По его словам, вернувшемуся из Франции дипломату "портфеля" в правительстве не нашлось. И он попросил его устроить "куда-нибудь", "в театр Янки Купалы".

"Потом показалось, что власть наклонилась, а может быть, где-то рухнула, но не потому, что он наконец-то проснулся или мама ему глаза открыла. Нет, он и был такой, но он увидел, что, наверное, в этой власти - все, она рухнет, надо бежать в другую, вот он и побежал", - заявил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что бывший посол Беларуси в Польше и Франции, экс-министр культуры, уволенный с поста директора Купаловского театра Павел Латушко вошел в состав Координационного совета.

Генпрокурор Беларуси Александр Конюк после создания совета заявил, что его деятельность является антиконституционной и направлена на захват власти. В связи с созданием совета возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь", которая в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Члены президиума КС, в том числе Латушко, были допрошены по данному делу как свидетели.

Латушко стал одним из первых руководителей, открыто высказавшихся против насилия в ходе акций протеста в Минске и в отношении задержанных граждан, не согласных с результатами выборов. 17 августа было объявлено об увольнении Латушко с поста руководителя Национального академического театра имени Янки Купалы. После этого сотрудники Купаловского театра начали массово увольняться.