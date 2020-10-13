Природный пожар охватил часть военной базы в американском штате Колорадо

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Огонь природного пожара нанес ущерб тренировочной зоне на военной базе Форт-Карсон (штат Колорадо, США), сообщили в понедельник местные телеканалы со ссылкой на власти.

"Пожар, названный "Дикой лошадью", который начался в воскресенье недалеко от Колорадо-Спрингс, достиг тренировочной зоны базы Форт-Карсон", – говорится в сообщениях.

По данным пожарной службы базы, что пожар уничтожил более 234 га земли, но теперь локализован.

Национальная метеорологическая служба накануне сообщала об усилениях ветра, что привело к быстрому распространению огня, в том числе и на территории военной базы.