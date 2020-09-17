Белорусский оппозиционер потребовал от СК завести дело о его похищении

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Исполнительный секретарь Координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов направил в Следственный комитет Белоруссии заявление о возбуждении уголовного дела "о похищении и незаконном лишении свободы".

Кравцов заявил о совершенных в отношении него "7 и 8 сентября 2020 года противоправных действиях, а именно о похищении и незаконном лишении свободы". Текст заявления поступил в распоряжение "Интерфакса" в четверг. Оппозиционер указал в своем заявлении, что был похищен и незаконно удерживался неизвестными людьми, "часть из которых скрывала свои лица масками".

"Однако в силу того, что на протяжении дня я удерживался в зданиях государственных органов - ГУБОПиК (Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией - ИФ) МВД и ДФР КГК (Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля - ИФ) Беларуси, - можно предположить, что к данным действиям причастны сотрудники указанных государственных органов", - отметил Кравцов. Он также заявил, что эти действия "процессуально не оформлялись".

"Никаких документов я не подписывал, мне было отказано в вызове адвоката для оказания мне юридической помощи. В связи с этим данные действия нельзя расценивать как задержание в порядке, предусмотренном КоАП или УПК Беларуси, а действия неизвестных лиц имеют признаки превышения власти и служебных полномочий", - считает Кравцов.

Представитель Коордсовета просит СК возбудить по этим фактам уголовное дело, принять его к производству и "провести комплекс следственных действий для уголовного преследования виновных лиц". Он также просит признать себя потерпевшим по этому уголовному делу.

Исполнительный секретарь Координационного совета Иван Кравцов и пресс-секретарь организации Антон Родненков в настоящее время находятся на Украине.

Как сообщалось, 7 сентября член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Кравцов перестали выходить на связь. 8 сентября белорусские власти сообщили, что Колесникова была задержана при попытке незаконного пересечения госграницы с Украиной, а Родненкову и Кравцову удалось покинуть республику и оказаться на территории Украины.

Позднее соратники рассказали, что Колесникову власти насильно хотели вывезти из Белоруссии, однако на белорусско-украинской границе она порвала свой паспорт и вернулась в страну. В настоящее время Колесникова находится под арестом в Белоруссии по делу о призывах к захвату власти.