Пропавшие белорусские оппозиционеры Кравцов и Родненков вышли на связь

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Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь Координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков и исполнительный секретарь КС Иван Кравцов, с которыми ранее не могли связаться их соратники, вышли на связь, сообщила пресс-служба совета.

"Иван Кравцов и Антон Родненков вышли на связь, сейчас они находятся в Киеве. Они в безопасности и чувствуют себя нормально. Информация будет дополнена", - сказали в Координационном совете.

Ранее во вторник в государственной пограничной службе Украины сообщили, что в страну въехали двое членов Координационного комитета белорусской оппозиции - Антон Родненков и Иван Кравцов, а а член президиума КС Мария Колесникова на украинский пункт пропуска не прибывала.

Колесникова не пересекла границу Украины, так как при попытке ее насильственного вывоза с территории Белоруссии она порвала свой паспорт. Об этом стало известно агентству "Интерфакс-Украина" из информированных источников.

Днем ранее, 7 сентября, в СМИ появилась информация об исчезновении Колесниковой, перестали выходить на связь Родненков и Кравцов. Утром во вторник некоторые телеграм-каналы сообщили, что они якобы пытались прорваться через белорусско-украинскую границу, при этом Колесникова была задержана.

После этого в Государственном пограничном комитете Белоруссии заявили, что Колесникова, Родненков и Кравцов проходили погранконтроль на границе с Украиной, однако позже сообщили, что Родненков и Кравцов покинули территорию Белоруссии, а Колесникова была задержана. Однако в ГПК отказались раскрыть информацию о местонахождении оппозиционерки.