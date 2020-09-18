Белорусский оппозиционер Дылевский вышел на свободу

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В Белоруссии вышел на свободу после административного ареста член президиума Координационного совета оппозиции, представитель стачкома Минского тракторного завода Сергей Дылевский. Об этом сообщила его адвокат Дарья Липкина.

25 августа суд назначил ему десять суток ареста по обвинению в подготовке приговорил Дылевского к 10 суткам административного ареста по статье об организации несанкционированной забастовки на МТЗ. Он и член президиума совета Ольга Ковалькова были задержаны днем ранее у завода, они утверждали, что к организации стачки отношения не имели.

В конце августа Дылевского перевели из ИВС в Минске в Жодино. В начале сентября ему назначили еще 15 суток за нарушение порядка организации или проведения массовой акции.

До его освобождения в Белоруссии и на свободе оставался только один член президиума Координационного совета оппозиции - писатель Светлана Алексиевич. Остальных лидеров протеста или вынудили покинуть страну, или задержали. Совет 12 сентября принял решение работать без президиума и не переизбирать новый.