Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:44Заразились
на 18.09В России 1 091 186+5 905В мире 30 078 889+314 834

Белорусский оппозиционер Дылевский вышел на свободу

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В Белоруссии вышел на свободу после административного ареста член президиума Координационного совета оппозиции, представитель стачкома Минского тракторного завода Сергей Дылевский. Об этом сообщила его адвокат Дарья Липкина.

25 августа суд назначил ему десять суток ареста по обвинению в подготовке приговорил Дылевского к 10 суткам административного ареста по статье об организации несанкционированной забастовки на МТЗ. Он и член президиума совета Ольга Ковалькова были задержаны днем ранее у завода, они утверждали, что к организации стачки отношения не имели.

В конце августа Дылевского перевели из ИВС в Минске в Жодино. В начале сентября ему назначили еще 15 суток за нарушение порядка организации или проведения массовой акции.

До его освобождения в Белоруссии и на свободе оставался только один член президиума Координационного совета оппозиции - писатель Светлана Алексиевич. Остальных лидеров протеста или вынудили покинуть страну, или задержали. Совет 12 сентября принял решение работать без президиума и не переизбирать новый.

Забастовки на заводах в Белоруссии

10
Минский завод колесных тягачейРабочие Минского электротехнического завода и Минского тракторного заводаМинский автомобильный заводМинский тракторный заводМинский тракторный заводПредприятие "Гродно Азот"Минский автомобильный заводМинский автомобильный заводПредприятие "Гродно Азот"Минский автомобильный завод
Минский завод колесных тягачей
Сергей Дылевский Белоруссия Минск Жодино МТЗ

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 18 сентября

Трамп указал на большую угрозу для выборов в лице Китая, чем России

Американский телеканал сообщил о поддержке США действий Киева в Крыму

Американский телеканал сообщил о поддержке США действий Киева в Крыму

Почти 30 стран призвали Белоруссию прекратить блокировать интернет

В МИД Украины напомнили РФ о подтвержденном статусе стороны конфликта

В МИД Украины напомнили РФ о подтвержденном статусе стороны конфликта

ОПЕК+ рекомендовано не дурачить рынок. Обобщение

ОПЕК+ рекомендовано не дурачить рынок. Обобщение

Бэнкси лишился авторских прав на одну работу из-за анонимности

Бэнкси лишился авторских прав на одну работу из-за анонимности

Трамп недоволен условиями сделки с Oracle по TikTok

Трамп недоволен условиями сделки с Oracle по TikTok

Лукашенко закрыл границу Белоруссии с Западом

Лукашенко закрыл границу Белоруссии с Западом
Пандемия коронавируса

Против премьера Франции подали иск о провале борьбы с коронавирусом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');