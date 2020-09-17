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Полмиллиона американцев остались без электричества из-за шторма "Салли"

Полмиллиона американцев остались без электричества из-за шторма "Салли"
Последствия шторма "Салли" во Флориде
Фото: AP/ТАСС

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Около 550 тысяч американцев провели ночь без электричества из-за тропического шторма "Салли", сообщают американские СМИ.

На штаты, расположенные вдоль Мексиканского залива, обрушились проливные дожди и штормовой ветер. Сильнее всего пострадали некоторые районы Флориды и Алабамы.

Один человек погиб в штате Алабама, еще один пропал без вести, сотни человек спасены.

Ранее урагану "Салли" была присвоена вторая категория опасности, однако затем он ослаб до уровня тропического шторма.

В штатах Алабама и Флорида затоплены дороги, повалены деревья и линии электропередач.

Президент США Дональд Трамп в связи с приближением урагана к материковой части страны объявил режим ЧП в штате Флорида. В Алабаме положение ЧП действует с вечера понедельника, также перед приближением шторма ЧП объявили и в штате Миссисипи.

Помимо "Салли", в Атлантике бушуют еще четыре тропических циклона.

США Салли

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