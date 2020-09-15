Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:13Заразились
на 14.09В России 1 068 320+5 509В мире 29 190 588+287 835

Ураган "Салли" приближается к юго-восточному побережью США

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Ураган "Салли" приближается к побережью США в районе Мексиканского залива, сообщают американские СМИ.

Под угрозой удара стихии находятся, в частности, Луизиана, Флорида, Миссисипи и Алабама. Ожидается, что ураган обрушится на побережье утром в среду, 16 сентября, и будет сопровождаться порывами ветра в 135 км/ч и проливными дождями.

В штатах Луизиана, Алабама и Миссисипи объявили о введении режима ЧС в связи с приближением урагана, которому в настоящее время присвоена вторая категория.

Помимо "Салли", в Атлантике бушуют еще четыре тропических циклона.

В конце августа на штат Луизиана обрушился сильный ураган "Лора", он принес наводнения и штормовой ветер. Десятки тысяч человек до сих пор остаются без электричества.

Салли США Мексиканский залив

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: вторник, 15 сентября

Politico увидела фото самолетов РФ в предвыборной рекламе Трампа

Politico увидела фото самолетов РФ в предвыборной рекламе Трампа

NYT узнала о планах Навального вернуться в РФ после выздоровления

Разведка США до сих пор не подтвердила версию о выплатах РФ талибам

Под Киевом произошел взрыв на газопроводе

Трамп назвал сомнительной научную позицию по климатическим изменениям

Трамп назвал сомнительной научную позицию по климатическим изменениям

Что произошло за день: понедельник, 14 сентября

В кислотных облаках Венеры нашли намеки на жизнь

В кислотных облаках Венеры нашли намеки на жизнь

Путин и Лукашенко проговорили вдвоем почти четыре часа

База РФ в Белоруссии не была условием поддержки Лукашенко Москвой

База РФ в Белоруссии не была условием поддержки Лукашенко Москвой
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');