Против премьера Франции подали иск о провале борьбы с коронавирусом

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Группа переболевших коронавирусом и родственники пациентов подали иск против премьер-министра Франции Жана Кастекса, обвинив его в неудачной политике касательно пандемии COVID-19, передает в четверг агентство Associated Press (AP).

Согласно иску, премьера обвиняют в том, что его действия "против катастрофы, похоже, создали угрозу для общественной безопасности". Иск был подан в суд, расследующий преступления госчиновников, от лица юриста Фабриса Ди Визио, представляющего интересы истцов.

Истцы, в частности, задались вопросом, почему власти не одобрили более быстрые тесты на выявление коронавируса по образцу слюны, отдав предпочтение тестам с назальными образцами. Власти в свою очередь говорили, что тесты с назальным мазком более точны.

Также истцы удивлены тем, что власти обязали граждан носить маски снаружи летом, но не требовали того же в офисах до 1 сентября, хотя закрытые помещения, по мнению ученых, более опасны в плане распространения вируса.

В случае признания Кастекса виновным ему может грозить до двух лет лишения свободы и штраф в размере 30 тыс. евро.

Ранее, напоминает AP, во французские суды были поданы десятки исков против руководства домов престарелых и других организаций, которые, по мнению истцов, не справились со своими обязанностями в ходе эпидемии. При этом президент Франции Эммануэль Макрон не может стать фигурантом разбирательств из-за судебного иммунитета, напоминает агентство.

Ранее правительство Кастекса, несмотря на продолжающееся распространение коронавируса в стране, отказалось вводить новый общенациональный карантин. Власти Марселя, Бордо и ряда других мест уже ввели некоторые ограничения в отношении общественных мероприятий, однако французское правительство обязало все школы возобновить работу, а служащим - вернуться к работе.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего во Франции за время пандемии выявили 404 888 случаев заражения коронавируса, 31 045 заразившихся скончались. Выздоровели 90 335 человек.