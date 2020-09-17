Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:32Заразились
на 17.09В России 1 085 281+5 762В мире 29 764 055+205 186

Против премьера Франции подали иск о провале борьбы с коронавирусом

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Группа переболевших коронавирусом и родственники пациентов подали иск против премьер-министра Франции Жана Кастекса, обвинив его в неудачной политике касательно пандемии COVID-19, передает в четверг агентство Associated Press (AP).

Согласно иску, премьера обвиняют в том, что его действия "против катастрофы, похоже, создали угрозу для общественной безопасности". Иск был подан в суд, расследующий преступления госчиновников, от лица юриста Фабриса Ди Визио, представляющего интересы истцов.

Истцы, в частности, задались вопросом, почему власти не одобрили более быстрые тесты на выявление коронавируса по образцу слюны, отдав предпочтение тестам с назальными образцами. Власти в свою очередь говорили, что тесты с назальным мазком более точны.

Также истцы удивлены тем, что власти обязали граждан носить маски снаружи летом, но не требовали того же в офисах до 1 сентября, хотя закрытые помещения, по мнению ученых, более опасны в плане распространения вируса.

В миреФранцузам сократили самоизоляцию по COVID-19 до семи днейЧитать подробнее

В случае признания Кастекса виновным ему может грозить до двух лет лишения свободы и штраф в размере 30 тыс. евро.

Ранее, напоминает AP, во французские суды были поданы десятки исков против руководства домов престарелых и других организаций, которые, по мнению истцов, не справились со своими обязанностями в ходе эпидемии. При этом президент Франции Эммануэль Макрон не может стать фигурантом разбирательств из-за судебного иммунитета, напоминает агентство.

Ранее правительство Кастекса, несмотря на продолжающееся распространение коронавируса в стране, отказалось вводить новый общенациональный карантин. Власти Марселя, Бордо и ряда других мест уже ввели некоторые ограничения в отношении общественных мероприятий, однако французское правительство обязало все школы возобновить работу, а служащим - вернуться к работе.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего во Франции за время пандемии выявили 404 888 случаев заражения коронавируса, 31 045 заразившихся скончались. Выздоровели 90 335 человек.

Хроника 09 января – 17 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
ФРанция коронавирус Жан Кастекс

Новости по теме

Новости

Кронпринц Бахрейна стал волонтером в испытании китайской COVID-вакцины

В Саудовской Аравии нашлось достаточно урана для создания ядерного оружия

В секретариате гимназии МГУ не слышали о новом ученике Николае Лукашенко

В секретариате гимназии МГУ не слышали о новом ученике Николае Лукашенко

Премьер Польши призвал ЕС создать фонд помощи Белоруссии в 1 млрд евро

Европарламент призвал ввести санкции против Лукашенко

Европарламент призвал ввести санкции против Лукашенко
Навальный попал в больницу

Европарламент потребовал усилить санкции против РФ из-за инцидента с Навальным

Пандемия коронавируса

В Индии за сутки выявили почти 100 тыс. зараженных COVID-19

В Индии за сутки выявили почти 100 тыс. зараженных COVID-19

"Трубная металлургическая компания" ушла с Лондонской биржи

"Трубная металлургическая компания" ушла с Лондонской биржи

Полмиллиона американцев остались без электричества из-за шторма "Салли"

Полмиллиона американцев остались без электричества из-за шторма "Салли"

В Белоруссии задержали руководство "Белтяжмаша"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');