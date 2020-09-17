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Трамп заметил попытки подтасовки выборов по почте в Северной Каролине

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что некоторые жители Северной Каролины получили по почте по два бюллетеня для голосования на президентских выборах, что свидетельствует о предстоящей фальсификации.

"Некоторые люди в штате Северная Каролина получили по два бюллетеня. (Страну - ИФ) ожидают подтасованные выборы", - написал Трамп в своем твиттере, набрав слова "два бюллетеня" и "подтасованные выборы" прописными буквами.

Ранее на пресс-конференции в Белом доме Трамп заявил, что считает почтовое голосование на выборах в ноябре большей угрозой, нежели попытки иностранных государств повлиять на результаты извне.

"Наша самая большая угроза для этих выборов - это губернаторы из оппозиционной партии, которые контролируют бюллетени, миллионы бюллетеней (при голосовании по почте - ИФ)", - сказал Трамп.

"Я считаю это в данном случае гораздо большей угрозой, чем иностранные государства", - заявил президент.

Он добавил, что такая форма голосования представляет "серьёзную угрозу для демократии" США.

Трамп отметил, что в этом плане безопаснее голосовать на избирательных участках.

При этом, по мнению Трампа, при голосовании в США по почте иностранные государства получат возможность серьезно влиять на выборы.

"Эти страны могли бы подделать бюллетени, они могли бы делать впечатляющие вещи", - добавил он, упомянув РФ, Китай, Иран, КНДР.

Ранее Трамп неоднократно выступал против массового голосования на выборах по почте, так как, по его мнению, демократы воспользуются такой небезопасной системой, "чтобы украсть" у США выборы.

Выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Тема голосования по почте сейчас актуальна в США: сторонники этой системы считают, что она оптимальна в условиях пандемии коронавируса COVID-19.

США

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