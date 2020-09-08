Трамп готов при необходимости лично оплатить избирательную кампанию

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что готов при необходимости профинансировать предвыборную кампанию из собственных средств, сообщает газета The Hill.

"Если придется, я это сделаю, но пока мы и так справляемся очень хорошо", - заявил Трамп журналистам.

При этом, говоря о сумме, которую он готов вложить, Трамп уточнил, что это будет "столько, сколько потребуется". "Мы должны победить", - добавил президент США.

На выборах в 2016 году он также тратил собственные средства на свою кампанию.

По данным агентства Bloomberg, на этот раз Трамп готов выделить до $100 млн. Об этом агентство сообщило со ссылками на собственные источники, согласно информации которых Трамп обсуждал эту тему со своими советниками.

В свою предыдущую кампанию он вложил $66 млн.

Республиканский комитет по состоянию на конец июля уже потратил порядка $800 млн на кампанию по переизбранию Трампа, а Демократический комитет - порядка $414 млн, согласно данным, которые приводит газета The Hill.