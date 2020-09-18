В Чехии вновь побит рекорд по приросту зараженных COVID-19 за сутки

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В Чехии зарегистрировали более 3,1 тысячи случаев заражения коронавирусом COVID-19 за последние сутки, это новый рекорд по числузаболевших за день, сообщают в пятницу западные СМИ.

Министерство здравоохранения в пятницу заявило о 3 130 заболевших за минувшие сутки, что почти на 1 тыс. человек больше, чем днем ранее. Все больше случаев заражения COVID-19 день ото дня регистрируют в Чехии с начала сентября.

По данным местных СМИ, сейчас Чехия находится на втором месте после Испании по ежедневному приросту числа инфицированных в ЕС.

Правительство Чехии ранее вновь обязало людей носить маски в помещениях и ограничило допустимое количество человек в барах и ресторанах.

По данным статистического сайта Worldometers, всего в Чехии за время пандемии выявили 44 155 случаев заражения коронавируса, 489 заболевших скончались.