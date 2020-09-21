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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:48Заразились
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Глава Минздрава Чехии подал в отставку из-за ситуации с COVID-19

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех подал в отставку на фоне новой волны заболеваемости коронавирусом в стране, сообщает в понедельник Associated Press.

Пока нет данных о том, кто может возглавить министерство вместо Войтеха.

Чешское радио передает, что Войтех сообщил об отставке на пресс-конференции. "Мы имеем дело с COVID-19 уже девятый месяц. Думаю, что все мои коллеги и я день и ночь делали все возможное, чтобы защитить наших граждан от болезни. Осмелюсь сказать, что мы очень хорошо справились с первой волной, - сказал он. - Это был богатый опыт, и я не думаю, что мне и моей команде стоит чего-либо стыдиться".

Агентство отмечает, что Чехия справлялась с распространением вируса весной, но сейчас ситуация осложнилась. В частности, в минувшую пятницу стало известно о 3 130 новых случаях заражения за сутки, что почти на тысячу больше показателя за предыдущий день.

По данным местных СМИ, сейчас Чехия находится на втором месте после Испании по ежедневному приросту числа инфицированных в ЕС. Всего в стране зарегистрированы 49 290 случаев заражения, умерли 503 пациента.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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Хроника 09 января – 21 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Чехия

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