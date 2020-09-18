Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:14Заразились
на 18.09В России 1 091 186+5 905В мире 30 078 889+314 834

Хасидов-паломников не осталось на границе Белоруссии и Украины

Хасидов-паломников не осталось на границе Белоруссии и Украины
Скопление хасидов-паломников в Белоруссии
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Хасиды-паломники проходят пограничный контроль в Белоруссии, практически все они покинули белорусско-украинскую границу.

Как сообщили в Государственном пограничном комитете Белоруссии, по данным на 14:00 пятницы на территории между пунктами пропуска "Новая Гута" и "Новые Ярыловичи" осталось около 10 человек, сообщили в Государственном пограничном комитете Белоруссии.

В миреПаломников-хасидов задержали при попытке незаконно попасть на УкраинуПаломников-хасидов задержали при попытке незаконно попасть на УкраинуЧитать подробнее

В ведомстве рассказали, что накануне, из-за решения большинства паломников вернуться в Белоруссию, белорусские пограничники увеличили число военнослужащих в сменах пограничных нарядов в пункте пропуска. Это позволило быстрее оформить документы иностранных граждан.

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что паломники-хасиды, которые несколько дней пытались попасть на территорию Украины через государственную границу с Белоруссией, полностью освободили территорию пограничного поста "Новые Ярыловичи".

Ранее сообщалось, что Украина не пускает паломников-хасидов на свою территорию из-за ограничений на въезд иностранных граждан и лиц без гражданства, введенных из-за распространения коронавируса.

В Белоруссии в настоящее время находятся свыше 2,5 тыс. паломников-хасидов, в том числе 1,2 тыс. - на приграничных с Украиной территориях.

Паломничество в Умань

Традиция посещать Умань в дни празднования иудейского Нового года (Рош ха-Шана) появилась у брацлавских хасидов в 1810 году после смерти их духовного лидера раби Нахмана, который похоронен в этом украинском городе. Раби Нахман обещал свое заступничество перед богом каждому хасиду, кто придет помолиться к его могиле в Рош ха-Шана.

Согласно иудаизму, в первые десять дней года бог принимает решение относительно участи человека, поэтому желающие попасть в рай брацлавские хасиды именно в новогодние дни стремятся оказаться у могилы раби Нахмана и "подстраховаться" на будущее.
Рош а-Шана в этом году приходится на субботу, 19 сентября, но отмечать ее иудеи начнут уже вечером 18 сентября.

Белоруссия Украина Умань

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

РФ получит препарат от коронавируса, почти полностью скупленный США

РФ получит препарат от коронавируса, почти полностью скупленный США

США с 20 сентября запретят скачивать приложения TikTok и WeChat

США с 20 сентября запретят скачивать приложения TikTok и WeChat

В Турции автобус с российскими туристами попал в аварию в горах

Хафтар согласился на возобновление добычи и экспорта ливийской нефти

Что случилось этой ночью: пятница, 18 сентября

Трамп указал на большую угрозу для выборов в лице Китая, чем России

Американский телеканал сообщил о поддержке США действий Киева в Крыму

Американский телеканал сообщил о поддержке США действий Киева в Крыму

Почти 30 стран призвали Белоруссию прекратить блокировать интернет

В МИД Украины напомнили РФ о подтвержденном статусе стороны конфликта

В МИД Украины напомнили РФ о подтвержденном статусе стороны конфликта

ОПЕК+ рекомендовано не дурачить рынок. Обобщение

ОПЕК+ рекомендовано не дурачить рынок. Обобщение
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');