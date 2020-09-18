Хасидов-паломников не осталось на границе Белоруссии и Украины

Скопление хасидов-паломников в Белоруссии Фото: EPA/ТАСС

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Хасиды-паломники проходят пограничный контроль в Белоруссии, практически все они покинули белорусско-украинскую границу.

Как сообщили в Государственном пограничном комитете Белоруссии, по данным на 14:00 пятницы на территории между пунктами пропуска "Новая Гута" и "Новые Ярыловичи" осталось около 10 человек, сообщили в Государственном пограничном комитете Белоруссии.

В ведомстве рассказали, что накануне, из-за решения большинства паломников вернуться в Белоруссию, белорусские пограничники увеличили число военнослужащих в сменах пограничных нарядов в пункте пропуска. Это позволило быстрее оформить документы иностранных граждан.

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что паломники-хасиды, которые несколько дней пытались попасть на территорию Украины через государственную границу с Белоруссией, полностью освободили территорию пограничного поста "Новые Ярыловичи".

Ранее сообщалось, что Украина не пускает паломников-хасидов на свою территорию из-за ограничений на въезд иностранных граждан и лиц без гражданства, введенных из-за распространения коронавируса.

В Белоруссии в настоящее время находятся свыше 2,5 тыс. паломников-хасидов, в том числе 1,2 тыс. - на приграничных с Украиной территориях.