Хасидов-паломников не осталось на границе Белоруссии и Украины
Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Хасиды-паломники проходят пограничный контроль в Белоруссии, практически все они покинули белорусско-украинскую границу.
Как сообщили в Государственном пограничном комитете Белоруссии, по данным на 14:00 пятницы на территории между пунктами пропуска "Новая Гута" и "Новые Ярыловичи" осталось около 10 человек, сообщили в Государственном пограничном комитете Белоруссии.
В ведомстве рассказали, что накануне, из-за решения большинства паломников вернуться в Белоруссию, белорусские пограничники увеличили число военнослужащих в сменах пограничных нарядов в пункте пропуска. Это позволило быстрее оформить документы иностранных граждан.
Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что паломники-хасиды, которые несколько дней пытались попасть на территорию Украины через государственную границу с Белоруссией, полностью освободили территорию пограничного поста "Новые Ярыловичи".
Ранее сообщалось, что Украина не пускает паломников-хасидов на свою территорию из-за ограничений на въезд иностранных граждан и лиц без гражданства, введенных из-за распространения коронавируса.
В Белоруссии в настоящее время находятся свыше 2,5 тыс. паломников-хасидов, в том числе 1,2 тыс. - на приграничных с Украиной территориях.
Паломничество в Умань
Традиция посещать Умань в дни празднования иудейского Нового года (Рош ха-Шана) появилась у брацлавских хасидов в 1810 году после смерти их духовного лидера раби Нахмана, который похоронен в этом украинском городе. Раби Нахман обещал свое заступничество перед богом каждому хасиду, кто придет помолиться к его могиле в Рош ха-Шана.
Согласно иудаизму, в первые десять дней года бог принимает решение относительно участи человека, поэтому желающие попасть в рай брацлавские хасиды именно в новогодние дни стремятся оказаться у могилы раби Нахмана и "подстраховаться" на будущее.
Рош а-Шана в этом году приходится на субботу, 19 сентября, но отмечать ее иудеи начнут уже вечером 18 сентября.