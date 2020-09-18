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Паломников-хасидов задержали при попытке незаконно попасть на Украину

Паломников-хасидов задержали при попытке незаконно попасть на Украину
Фото: Reuters

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Госпогранслужба Украины сообщила о задержании в Закарпатье группы иностранцев-паломников и еще одного иностранца на границе с Польшей при попытке незаконного проникновения на территорию страны.

По данным пресс-службы, ночью пограничники остановили "Мерседес", ко котором два гражданина Украины везли от границы семерых паломников-хасидов - предварительно, граждан США и Израиля, которые незаконно попали на Украину из Венгрии. Документы, удостоверяющие личность, были лишь у двух человек.

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По данному факту пограничники направили сообщение для внесения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 332 УК о незаконной переправке людей через госграницу. Венгрию также уведомили о задержании людей.

Кроме того, во Львовской области в пункте пропуска "Краковец" ночью разоблачили иностранца-паломника, который выдавал себя за украинца. Он пытался попасть в страну по паспорту гражданина Украины, который ему не принадлежал. Мужчина оказался гражданином Австрии 1985 года рождения, свой настоящий паспорт спрятал под стелькой обуви. Иностранца в страну не пустили, украинский паспорт изъяли и запретили въезд на Украину в течение трех лет.

Кроме того, румынские пограничники сообщили своим украинским коллегам, что накануне предотвратили две попытки нарушения границы. "В целом они задержали 10 граждан Израиля, которые пытались в обход пунктов пропуска пробраться на Украину", - добавили в ведомстве.

Украина не пускает паломников-хасидов на свою территорию из-за ограничений на въезд иностранных граждан и лиц без гражданства, введенных из-за распространения коронавируса.

Зачем хасиды едут в Умань

Традиция посещать Умань в дни празднования иудейского Нового года (Рош ха-Шана) появилась у брацлавских хасидов в 1810 году после смерти их духовного лидера раби Нахмана, который похоронен в этом украинском городе. Раби Нахман обещал свое заступничество перед богом каждому хасиду, кто придет помолиться к его могиле в Рош ха-Шана.

Согласно иудаизму, в первые десять дней года бог принимает решение относительно участи человека, поэтому желающие попасть в рай брацлавские хасиды именно в новогодние дни стремятся оказаться у могилы раби Нахмана и "подстраховаться" на будущее.

Украина Польша Венгрия Румыния

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