Паломников-хасидов задержали при попытке незаконно попасть на Украину

Фото: Reuters

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Госпогранслужба Украины сообщила о задержании в Закарпатье группы иностранцев-паломников и еще одного иностранца на границе с Польшей при попытке незаконного проникновения на территорию страны.

По данным пресс-службы, ночью пограничники остановили "Мерседес", ко котором два гражданина Украины везли от границы семерых паломников-хасидов - предварительно, граждан США и Израиля, которые незаконно попали на Украину из Венгрии. Документы, удостоверяющие личность, были лишь у двух человек.

По данному факту пограничники направили сообщение для внесения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 332 УК о незаконной переправке людей через госграницу. Венгрию также уведомили о задержании людей.

Кроме того, во Львовской области в пункте пропуска "Краковец" ночью разоблачили иностранца-паломника, который выдавал себя за украинца. Он пытался попасть в страну по паспорту гражданина Украины, который ему не принадлежал. Мужчина оказался гражданином Австрии 1985 года рождения, свой настоящий паспорт спрятал под стелькой обуви. Иностранца в страну не пустили, украинский паспорт изъяли и запретили въезд на Украину в течение трех лет.

Кроме того, румынские пограничники сообщили своим украинским коллегам, что накануне предотвратили две попытки нарушения границы. "В целом они задержали 10 граждан Израиля, которые пытались в обход пунктов пропуска пробраться на Украину", - добавили в ведомстве.

Украина не пускает паломников-хасидов на свою территорию из-за ограничений на въезд иностранных граждан и лиц без гражданства, введенных из-за распространения коронавируса.