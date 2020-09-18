Не попавшие в Умань хасиды начали уезжать от границы Белоруссии и Украины
Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Около 600 паломников-хасидов из примерно 1,2 тыс., которые оказались заблокированы на белорусско-украинской границе, покинули ее и возвращаются вглубь Белоруссии.
"Сейчас границу покидают 570 хасидов", - сообщил "Интерфаксу" в пятницу официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.
По его словам, паломники после прохождения паспортного контроля садятся в автобусы и уезжают от границы вглубь Белоруссии.
В свою очередь спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко подтвердил, что, по состоянию на утро пятницы, число паломников-хасидов напротив пункта пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Белоруссией несколько снизилось, и сейчас там остается около 700 человек.
"По состоянию на 10 часов, у нас есть информация о том, что количество иностранцев-паломников несколько уменьшилось. Если по состоянию на вчерашнее утро и вечер их находилось там около тысячи, то на данный момент их там может находиться около 700 человек", - сказал Демченко агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.
Ранее рядом с пунктом пропуска "Новые Яриловичи" - "Новая Гута" собрались сотни паломников-хасидов, желающих попасть в украинский город Умань на празднование Рош ха-Шана, иудейского Нового года.
Белорусские пограничники пропустили паломников, но украинские пограничники на территорию Украины их не впустили в связи с ограничениями на въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства, введенных этой страной в целях борьбы с распространением коронавируса. Помочь застрявшим на белорусско-украинской границе хасидам распорядился и президент Белоруссии Александр Лукашенко.
В республике находятся свыше 2,5 тыс. паломников-хасидов, в том числе 1,2 тыс. - на приграничных с Украиной территориях.
Зачем хасиды едут в Умань
Традиция посещать Умань в дни празднования иудейского Нового года (Рош ха-Шана) появилась у брацлавских хасидов в 1810 году, после смерти их духовного лидера раби Нахмана, который был похоронен в этом украинском городе. Раби Нахман обещал свое заступничество перед богом каждому хасиду, который придет помолиться к его могиле в Рош ха-Шана.
Согласно иудаизму, в первые десять дней года бог принимает решение относительно участи человека, поэтому желающие попасть в рай брацлавские хасиды именно в новогодние дни стремятся оказаться у могилы раби Нахмана и "подстраховаться" на будущее.