Россиянам в Таиланде пригрозили тюрьмой за просрочку виз

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Власти Таиланда предупредили застрявших в стране иностранных туристов о возможных штрафах и депортациях, если они не продлят визы до 26 сентября, сообщает в понедельник газета Bangkok Post.

"По данным властей, речь идет о 150 тысячах иностранных туристов. Им необходимо продлить свои визы до 26 сентября, иначе им предъявят обвинение в просрочке. Это карается штрафом и тюремным заключением. Нарушители также будут депортированы", - пишет издание.

Согласно законам страны, иностранец, у которого виза просрочена более чем на 90 дней, лишается возможности въехать в Таиланд на год. Если просрочка превышает 10 лет, то для нарушителя вводят пожизненный запрет на въезд в эту страну.

"Туристам, которые не продлят визы к этому сроку, будет ежедневно начисляться штраф. Они будут отслежены по адресам из базы данных, арестованы и привлечены к уголовной ответственности", - отмечает газета.

Многие иностранные туристы, в том числе российские, застряли в Таиланде с начала пандемии коронавируса в конце марта. Тогда были приостановлены международные рейсы и закрыты границы. Путешественникам, у которых заканчивались визы, государством была предоставлена отсрочка. Ее действие заканчивается 26 сентября.

Власти страны обеспокоены, что путешественники могут нелегально остаться и работать в Таиланде. В свою очередь часть туристов не обращается за продлением виз, поскольку опасается депортации в родные страны, в которых сложилась неблагоприятная обстановка из-за COVID-19.