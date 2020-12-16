Таиланд вернул безвизовый режим въезда для российских туристов

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Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Таиланд вернул безвизовый режим для туристов из России, но для поездки нужно перед вылетом оформить сертификат о въезде на сайте посольства страны в РФ, сообщает министерство туризма Таиланда.

Теперь россиянам, которые хотят посетить Таиланд на срок до 30 дней, виза не требуется, однако перед вылетом им необходимо получить сертификат о въезде (Сertificate of Entrance, СОЕ) на сайте посольства Таиланда в России.

Инструкцию по оформлению сертификата также можно найти на сайте дипмиссии.

"Туристам, желающим провести в Таиланде более 30 дней, следует подать документы на оформление TR визы, которая выдается на срок до 60 дней с дальнейшей возможностью ее продления на 30 дней. Максимальный срок нахождения в Таиланде по данному типу визы составляет 90 дней", - говорится в сообщении.

Если же путешественники планируют посещение Таиланда в течение 90-270 дней, им необходимо обратиться за получением Специальной туристической визы (Special Tourist visa STV).

Сохраняется также требование обязательного карантина длительностью 15 ночей в отелях, одобренных властями Таиланда. Забронировать отель в Бангкоке или провинциях страны для его проведения необходимо заранее.

Также при въезде в страну путешественникам, помимо паспорта и свидетельства о въезде (COE), понадобится бронь отеля для карантина с подтверждением оплаты, страховка на сумму не менее $100 тыс., покрывающая все расходы на медицинское лечение, включая COVID-19, справка о разрешении на перелет (Fit to Fly), выданная не более чем за 72 часа до отправления, справка с результатом ПЦР-теста об отсутствии COVID, выданная также не более чем за 72 часа до вылета. Обе справки должны быть на английском языке или русском языке с нотариально заверенным переводом на английский.