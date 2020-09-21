Тихановская заявила, что протесты в Белоруссии могут длиться годами

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что протесты в республике будут продолжаться столько времени, сколько потребуется, это может занять годы.

"Лукашенко надеется, что наш протест иссякнет. Но мы будем продолжать протестовать столько, сколько нужно, будь это недели, месяцы или даже годы, если это понадобится", - сказала Тихановская на заседании комитета Европарламента по иностранным делам в понедельник.

По ее мнению, люди в Белоруссии никогда не признают результаты президентских выборов 9 августа. "Лукашенко проиграл. У него больше нет ни поддержки населения, ни легитимности. Но он отчаянно цепляется за власть и угрожает нам войной. И те, кто сохраняют ему верность, чувствуют безнаказанность и проводят такие карательные операции", - отметила она.

"Белорусы никогда не станут заложниками режима Лукашенко. Мы никогда не будем жить в его тюремных камерах. Мы никогда не вернемся к тому состоянию, в котором мы пребывали в течение 26 лет. Только давление заставит этот режим пойти на диалог с народом. Именно поэтому мы продолжаем наши мирные протесты. Мы придерживаемся принципа ненасилия и мы хотим, чтобы это так оставалось", - подчеркнула Тихановская.

Член Координационного совета белорусской оппозиции Ольга Ковалькова, в свою очередь, считает, что режим президента Александра Лукашенко не способен к диалогу и реформе, он продолжает держаться только благодаря помощи извне.

"Конституционная реформа при Лукашенко невозможна. Для ее проведения бывший президент должен уйти в отставку. Лукашенко просто неспособен к диалогу со своим народом", - сказала Ковалькова на заседании комитета Европейского парламента.

По ее мнению, "белорусский народ уже сделал свой выбор. И этот выбор не в пользу Лукашенко", - продолжила член Координационного совета. Тихановская является избранным лидером белорусского народа, утверждает Ковалькова.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем был объявлен действующий глава государства Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил 15 сентября, что для Евросоюза ситуация ясна: президентские выборы в Белоруссии сопровождались мошенничеством. "Президент Лукашенко не является законным президентом Белоруссии", - сказал Боррель на пленарной сессии Европарламента.