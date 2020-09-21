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ЕС продолжит работать с Лукашенко, несмотря на непризнание его легитимности

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Факт непризнания со стороны ЕС легитимности переизбрания Александра Лукашенко президентом Белоруссии не означает, что Брюссель не будет с ним работать, заявил в понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Тот факт, что мы не видим здесь демократической легитимности, не означает, что мы не осознаем, каковы реалии на местах", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

В частности, по словам Борреля, в ЕС осознают "необходимость работать с ними (с властями Белоруссии - ИФ)". При этом он отметил, что в создавшейся ситуации контакты с Минском на политическом уровне, а также в рамках Восточного партнерства могут быть менее интенсивными, чем прежде.

Боррель подчеркнул, что похожая ситуация у ЕС возникла с Венесуэлой: там Евросоюз не признает Мадуро законным лидером страны, однако, тем не менее, работает с ним настолько, насколько это возможно.

Ранее в понедельник Боррель заявил, что все главы МИД ЕС считают состоявшиеся в августе выборы президента в Беларуси сфальсифицированными и не признают их результаты.

"Все мы не признаем легитимность Лукашенко по итогам процесса, который мы считаем сфальсифицированным. Мы считаем эти выборы сфальсифицированными и не признаем их результат", - заявил на пресс-конференции глава дипломатии ЕС, говоря об итогах саммита на уровне глав МИД.

Он добавил, что министры иностранных дел ЕС "призывают к новым, свободным, честным выборам под наблюдением экспертов ОБСЕ".

В Бел с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными.

Боррель заявил 15 сентября, что для Евросоюза ситуация ясна: президентские выборы в Белоруссии сопровождались мошенничеством. "Президент Лукашенко не является законным президентом Беларуси", - сказал Боррель на пленарной сессии Европарламента.

ЕС Жозеп Боррель Белоруссия Александр Лукашенко

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