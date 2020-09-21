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Суд в Минске оставил оппозиционерку Колесникову под стражей

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова остается под стражей, Минский городской суд в понедельник отклонил жалобу ее адвокатов, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад".

Защита Колесниковой намерена подавать жалобу на решение суда оставить ее под стражей.

Как сообщалось, поддержать Колесникову в суде собралось более 50 человек, они стояли рядом с дверями зала заседаний. Также сюда пришли представители дипмиссий нескольких государств.

Колесникова, а также адвокаты Илья Салей и Максим Знак содержатся под стражей в качестве обвиняемых по ч. 3 ст. 361 УК "Призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности". Белорусские правозащитные организации признали их политзаключенными.

В прошлую пятницу, 18 сентября, суд рассматривал аналогичную жалобу адвокатов Максима Знака. Она была оставлена без удовлетворения.

Член президиума Координационного совета (КС) Колесникова была задержана 8 сентября на белорусско-украинской границе. По версии, распространенной пресс-службой Госпогранкомитета Белоруссии, она вместе с представителями КС Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым пыталась прорваться через границу и ее вытолкнули из салона автомобиля. Кравцов и Родненков на пресс-конференции в Киеве заявили, что Колесникова порвала свой паспорт и покинула автомобиль во время принудительной депортации.

Мария Колесникова Белоруссия Минск

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