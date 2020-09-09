Белорусские оппозиционеры Колесникова и Знак заключены под стражу

Члены президиума координационного совета оппозиции Мария Колесникова и Максим Знак Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Оппозиционеры Мария Колесникова и Максим Знак арестованы по делу о призывах к захвату власти, сообщает в среду Следственный комитет Белоруссии.

"В отношении подозреваемых Марии Колесниковой и Максима Знака с санкции прокурора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в ведомстве.

Там добавили, что по подозрению в совершении указанного преступления задержан адвокат Колесниковой Илья Салей.

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств по уголовному делу", - отметили в ведомстве.

В белорусском СК также заявили, что располагают доказательствами того, что отдельные члены оппозиционного КС пытались дестабилизировать социально-политическую, экономическую и информационную обстановку в стране.

Ранее в среду стало известно, что член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Колесникова находится в статусе подозреваемой по уголовному делу о публичных призывах к захвату власти. Об этом рассказала ее адвокат Людмила Казак. Колесникова находится в СИЗО №1 в Минске.

Утром 7 сентября оппозиционерка перестала выходить на связь. Случайная свидетельница рассказала журналистам, что ее в центре Минска задержали люди в штатском.

В среду, 9 сентября, также стало известно о задержании Максима Знака в рамках уголовного дела против КС белорусской оппозиции.