Источник сообщил, что Колесникова на границе порвала паспорт

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова не пересекла границу Украины: ее пытались вывезти из Белоруссии принудительно, она порвала свой паспорт, рассказали источники "Интерфакса-Украины".

"При попытке фактической депортации она порвала паспорт, и не могла быть пропущена пограничниками на территорию Украины", - сказал один из собеседников агентства.

Ранее о Колесниковой поступала противоречивая информация. 7 сентября она перестала выходить на связь, также пропали пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов. TUT.BY со ссылкой на случайную свидетельницу сообщило, что Колесникову задержали люди в штатском и увезли на микроавтобусе.

Утром 8 сентября Госпогранкомитет Белоруссии объявил, что все трое пересекли границу с Украиной, пройдя погранконтроль.

Затем "БелТА" и "Беларусь 1" заявили, что Кравцов и Родненков выехали из страны, а Колесникова "пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь, но была задержана на границе". "Беларусь 1" уточнял, что оппозиционеры "прорывались" через границу, а Колесникова была выброшена из их машины.

Затем представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский заявил, что Родненков, Кравцов и Колесникова около 4 часов утра пытались пересечь границу через КПП "Александровка", где усилен контроль и выставлены дополнительные пограничные наряды.

По его словам, встретив пограничный наряд, BMW оппозиционеров "резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы". "Колесникова оказалась вне транспортного средства. По сути ее выпихнули из него и продолжили движение в сторону Украины", - добавил Бычковский. Он подтвердил, что она задержана.

Источник "Интерфакса" в окружении оппозиционеров предположил, что всех троих белорусские спецслужбы доставили на границу, чтобы принудительно выдворить. По его сведениям, ни один из оппозиционеров не собирался уехать из Белоруссии.

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко назвал приезд Родненкова и Кравцова в страну "насильственным выдворением" из Белоруссии. Колесникова, по его данным, приняла усилия, чтобы ее не заставили пересечь границу, и осталась в стране.

Госпогранслужба Украины подтвердила, что Родненков и Кравцов въехали на Украину, а Колесникова на украинском КПП не появилась.