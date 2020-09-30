На достройку космодрома Восточный выделят еще 5,8 млрд рублей

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Правительство выделит дополнительные 5,8 млрд рублей на достройку первой очереди космодрома "Восточный", следует из проекта трехлетнего бюджета, который внесли в Госдуму.

В декабре 2019 года гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предупреждал, что недостроенные объекты первой очереди космодрома могут разрушиться, если их не достроить в ближайшее время. Тогда он говорил, что президент одобрил план их достройки, а деньги на нее должны были начать выделять с 1 января 2020 года.

В январе "Роскосмос" выразил недоверие расценкам на достройку первой очереди Восточного.

В апреле госкорпорация предложила правительству перенаправить часть денег, предназначенных на строительство космодрома, на борьбу с коронавирусом.

Как следует из данных портала госзакупок, худшая ситуация сложилась с достройкой нескольких площадок комплекса по переработке отходов, а также комплекса производства и хранения компонентов ракетного топлива, которые готовы на 27% и 28% соответственно. Кроме этого, среди недостроев ряд площадок метеорологического комплекса, жилые дома для работников космодрома, а также автомобильные и железные дороги.

В данный момент на космодроме идет строительство объектов второй очереди. Работы планируется завершить к 2023 году.