Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:11Заразились
на 09.06В России 485 253+8 595В мире 7 118 471+108 124

В "Роскосмосе" обещали построить стартовый комплекс для "Ангары" к декабрю 2022 года

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Стартовый комплекс для ракет семейства "Ангара" достроят на космодроме Восточный к декабрю 2022 года, заявил замгендиректора "Роскосмоса" по капитальному строительству Юрий Росляк. Монтаж оборудования там начался в декабре 2019 года.

Аэропортовый комплекс космодрома начнут строить в 2020 году и все работы должны завершиться к 2023 году, заявила исполнительный директор "Роскосмоса" по капстроительству и техническому перевооружению отрасли Татьяна Андреева-Янская.

Она уточнила, что строительство с согласия президента Владимира Путина перенесли на более ранние сроки, поскольку габаритные составные части ракет-носителей "чувствительны к железнодорожным перевозкам".

Первый пуск с Восточного провели в 2016 году, всего с него запустили пять ракет семейства "Союз". Сейчас строится вторая очередь объектов космодрома. Первый пуск "Ангары" запланирован на 2023 год.

По данным аналитической системы "СПАРК-Маркетинг", на содержание инфраструктуры космодрома в 2019 году было выделено 2,7 млрд рублей, в 2018 - 2,249 млрд рублей.

Второй запуск с космодрома "Восточный"

6
Восточный Роскосмос Ангара Союз Владимир Путин Юрий Росляк Татьяна Андреев-Янская

Новости по теме

Новости
ДТП с участием Михаила Ефремова

Ефремов готов "посильно помогать" семье погибшего в ДТП водителя

Ефремов готов "посильно помогать" семье погибшего в ДТП водителя
ДТП с участием Михаила Ефремова

В Кремле назвали смертельное ДТП с Ефремовым чудовищным случаем по вине пьяного водителя

Пандемия коронавируса

Дети составили более 7% от общего числа заболевших COVID-19 в России

Дети составили более 7% от общего числа заболевших COVID-19 в России
Пандемия коронавируса

Пульмонолог Чучалин сообщил о подрыве иммунитета у переболевших COVID-19

Пандемия коронавируса

РСТ предупредил о возможном скачке цен на туры по России в 1,5-2 раза из-за пандемии

РСТ предупредил о возможном скачке цен на туры по России в 1,5-2 раза из-за пандемии
ДТП с участием Михаила Ефремова

Прокуроры проверят, как в ГИБДД следили за соблюдением Ефремовым правил

Пандемия коронавируса

В России COVID-19 за сутки диагностирован у 8 595 человек

В России COVID-19 за сутки диагностирован у 8 595 человек

МЧС предложило регионам увеличить площади пляжей ради соцдистанцирования

МЧС предложило регионам увеличить площади пляжей ради соцдистанцирования
Пандемия коронавируса

В ВОЗ москвичей призвали соблюдать респираторный этикет

В ВОЗ москвичей призвали соблюдать респираторный этикет
ДТП с участием Михаила Ефремова

Михаил Ефремов отпущен под подписку о невыезде после ДТП на Смоленской площади

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');