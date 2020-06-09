В "Роскосмосе" обещали построить стартовый комплекс для "Ангары" к декабрю 2022 года

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Стартовый комплекс для ракет семейства "Ангара" достроят на космодроме Восточный к декабрю 2022 года, заявил замгендиректора "Роскосмоса" по капитальному строительству Юрий Росляк. Монтаж оборудования там начался в декабре 2019 года.

Аэропортовый комплекс космодрома начнут строить в 2020 году и все работы должны завершиться к 2023 году, заявила исполнительный директор "Роскосмоса" по капстроительству и техническому перевооружению отрасли Татьяна Андреева-Янская.

Она уточнила, что строительство с согласия президента Владимира Путина перенесли на более ранние сроки, поскольку габаритные составные части ракет-носителей "чувствительны к железнодорожным перевозкам".

Первый пуск с Восточного провели в 2016 году, всего с него запустили пять ракет семейства "Союз". Сейчас строится вторая очередь объектов космодрома. Первый пуск "Ангары" запланирован на 2023 год.

По данным аналитической системы "СПАРК-Маркетинг", на содержание инфраструктуры космодрома в 2019 году было выделено 2,7 млрд рублей, в 2018 - 2,249 млрд рублей.