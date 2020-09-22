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Возобновление авиарейсов в Белоруссию и Корею не заинтересовало туристов

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Туристы не спешат бронировать туры в Белоруссию, Киргизию, Казахстан и Южную Корею, несмотря на возобновление авиасообщения РФ с этими странами, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Россия возобновила авиаперевозки в три страны СНГ 21 сентября, а с 27 сентября восстанавливает воздушное сообщение с Южной Кореей.

"Из этих стран россияне больше всего ждали открытия Белоруссии, экскурсионный и лечебный отдых в которой востребован круглый год. Но один рейс в неделю для туризма не интересен. Ранее "Аэрофлот" и "Белавиа" летали туда 20-30 раз в неделю, плюс было активное железнодорожное сообщение. Кроме того, туристов смущает нестабильная политическая обстановка", - сказала Тюрина.

Она напомнила, что правила въезда в Белоруссию весьма лояльны: у туристов не требуют справки об отсутствии COVID-19 и прохождения карантина.

"Что касается Киргизии, то там популярен отдых на озере Иссык-Куль, но сезон уже закончился. К тому же Средняя Азия обходится весьма недешево за счет перелета, и выбирают ее, как правило, искушенные путешественники. А вот в Узбекистане и Армении сейчас как раз самый сезон, туристы интересуются, но границы закрыты", - сообщила Тюрина.

По ее словам, надежды у туроператоров есть на Казахстан, поскольку на направлении нет ярко выраженной сезонности, а отели снизили цены из-за COVID-19. При въезде в страну не нужно проходить карантин, но требуется справка об отсутствии коронавируса.

"В Казахстан чаще едут с деловыми целями. Там интересные экскурсии на природу, как раз наступила золотая осень. Туристы звонят, выясняют условия посещения. Но запросов на туры пока нет", - сказала эксперт.

Сложнее всего путешественникам попасть в Южную Корею. По прибытии в аэропорт Сеула нужно сдать тест на коронавирус, а затем вне зависимости от его результата провести в карантине 14 дней. Нахождение в специальном помещении обойдется в $100 в день. Кроме того, Южная Корея приостановила безвизовый режим с Россией, а посольство страны не принимает документы на туристические визы.

"На новостях об открытии границ с Южной Кореей туроператоры стали получать звонки. Но когда туристы узнали условия въезда, решили подождать. О восстановлении турпотока в страну можно будет говорить только после снятия всех ограничений", - рассказала Тюрина.

РСТ Ирина Тюрина Белоруссия Казахстан Киргизия Южная Корея

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