Оперштаб заявил, что еще не принято решение по возобновлению авиасообщения с Грецией

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сказали, что решение возобновить авиасообщение с Грецией еще не принято. Ранее о переговорах на эту тему сообщили "Известия" со ссылкой на посольство Греции.

В штабе пообещали объявлять дополнительно обо всех решениях по расширению списка стран, с которыми восстанавливается сообщение. Работа над этим ведется, ситуация отслеживается ежедневно, но решения будут приниматься на взаимной основе и в зависимости от нормлизации эпидемиологической обстановки, сказали чиновники.

Представитель греческой дипмиссии ранее сказал "Известиям", что Афины предложили Москве возобновить авиасообщение по протоколам, которые соответствуют текущей эпидемиологической ситуации и предполагают ограниченное количество рейсов в неделю. По информации издания, также идут активные переговоры о возобновлении авиасообщения с Доминиканой, Кубой и Мексикой.

В конце прошлой недели оперативный штаб разрешил с 21 сентября полеты в Белоруссию, Казахстан и Киргизию, а с 27 сентября - в Южную Корею. По прибытии всем пассажирам придется сдавать анализы на коронавирус и соблюдать режим двухнедельной изоляции по месту проживания или пребывания.