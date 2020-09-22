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Макрон на Генассамблее ООН призвал Россию пролить свет на случившееся с Навальным

Макрон на Генассамблее ООН призвал Россию пролить свет на случившееся с Навальным
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе выступления на Генассамблее ООН призвал Россию максимально оперативно пролить свет на инцидент с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

"Я еще раз хочу отметить здесь, что Россия должна пролить свет на попытку покушения на политического оппонента с использованием нервно-паралитического вещества "Новичок", - сказал Макрон.

Он отметил, что Франция не потерпит применения химоружия "в Европе, России или Сирии".

Кроме того, Макрон предупредил о готовности решительно действовать по данному вопросу, если будет пересечена "красная линия".

Госпитализация Навального

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

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2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок", о котором впервые стало известно после отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала российские власти расследовать отравление Навального.

7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтверждал ранее готовность российской стороны к всестороннему взаимодействию с Германией по выяснению ситуации вокруг Навального, однако отмечал, что на ранее отправленные официальные запросы Берлин ответов пока не дал.

Эммануэль Макрон ООН Алексей Навальный

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