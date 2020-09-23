Что случилось этой ночью: среда, 23 сентября

Подробности разговора Путина и Макрона о Навальном и маневр МКС из-за космического мусора

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Газета Le Monde сообщила подробности телефонного разговора Путина и Макрона о Навальном. По ее сведениям, президент РФ высказал предположение, что оппозиционер сам принял "Новичок", а также посоветовал Франции изучить версию, "ведущую в Латвию". Макрон отверг эти предположения, и теперь Париж и Берлин обсуждают возможную реакцию на произошедшее с Навальным.

- МКС уклонилась от столкновения с неизвестным космическим мусором. Чтобы избежать пересечения с траекторией движения обломков, орбиту станции скорректировали с помощью российского корабля "Прогресс".

- Эдвард Сноуден опроверг сообщение CNN о том, что он готов выплатить властям США $5 млн. Телеканал утверждал, что экс-сотрудник АНБ согласен вернуть доходы от своей книги "Личное дело", публикацию которой Минюст США признал нарушением обязательства "о неразглашении". Сноуден подчеркнул, что не соглашался на урегулирование и что решение по делу не может быть исполнено, пока он находится за пределами США.

- "Краснодар" победил ПАОК в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Счет в игре открыл греческий клуб благодаря голу Димитриоса Пелькаса на 32-й минуте. "Краснодар" на 39-й минуте сравнял счет - Виктор Классон реализовал пенальти. Победный гол на 70-й минуте провел футболист российского клуба Реми Кабелла.