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Brent подешевела до $41,4 за баррель

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти умеренно снижаются в среду после сообщения Американского института нефти (API) о росте запасов нефти в США на прошлой неделе.

К 8:08 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,32 (0,77%), до $41,4 за баррель. Во вторник контракт подорожал на $0,28 (0,7%), до $41,72 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-йоркской товарной бирже NYMEX на $0,38 (0,95%), до $39,42 за баррель. Истекший накануне октябрьский контракт по итогам предыдущих торгов подрожал на $0,29 (0,7%), до $39,6 за баррель, ноябрьский фьючерс прибавил в цене $0,26 (0,7%), до $39,8 за баррель.

API во вторник сообщил, что запасы нефти в США на неделе, завершившейся 18 сентября, выросли на 691 тыс. баррелей. По данным API, запасы бензина упали на 7,7 млн баррелей, дистиллятов - на 2,1 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 298 тыс. баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что данные министерства энергетики США покажут снижение запасов нефти на прошлой неделе на 4 млн баррелей. По их оценкам, запасы бензина сократились на 1,9 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 1,2 млн баррелей.

Президент Strategic Energy & Economic Research Майкл Линч считает, что данные Минэнерго США могут показать снижение запасов нефти из-за погодных условий в Мексиканском заливе, пишет MarketWatch. В конце августа на побережье США обрушился ураган "Лаура", а на прошлой неделе - ураган "Салли". В понедельник вечером побережья штата Техас достиг тропический шторм "Бета".

Согласно оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, по состоянию на вторник было остановлено около 7,1% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе.

Brent WTI API США Минэнерго

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