Нефть Brent подешевела до $41,36 за баррель

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно снижаются в ходе торгов во вторник после резкого падения накануне, вызванного опасениями по поводу возобновления добычи на востоке Ливии и роста случаев заражения коронавирусом в ряде стран мира.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по московскому времени составляет $41,36 за баррель, что на $0,08 (0,19%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $1,71 (4%), до $41,44 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $39,22 за баррель, что на $0,09 (0,23%) выше уровня предыдущей сессии. В понедельник фьючерсы подешевели на $1,8 (4,4%) - до $39,31 за баррель.

Тревоги в связи с ростом количества заражений коронавирусом, вероятно, сохранятся, говорят эксперты AxiCorp, отмечая, что волатильность на рынке, скорее всего, сохранится во втором полугодии текущего года.

"Краткосрочный прогноз для цен на нефть остается в лучшем случае туманным", - отмечают они.

Накануне нефть существенно подешевела на опасениях по поводу возобновления добычи на востоке Ливии.

Ливийская National Oil Corp. сообщила о возобновлении добычи на востоке страны после того, как командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халиф Хафтар объявил о снятии восьмимесячной блокады нефтяных месторождений и портов в результате достижения соглашения с правительством в Триполи, сообщила агентство Dow Jones.

Национальная нефтяная корпорация Ливии готовится к отправке за рубеж первой после снятия блокады партии нефти. С этой целью нефтяной танкер "Мэрилин Шикоку", как ожидается, прибудет в предстоящий четверг из Нидерландов в порт аль-Харика на юго-востоке Ливии, сообщила понедельник газета The Libya Observer со ссылкой на представителя корпорации.

Предполагается, что танкер вывезет за рубеж 1 млн баррелей нефти, отмечает издание.

Добыча нефти в Ливии после введения блокады упала с 1,3 млн б/с до 100 тыс. баррелей в сутки.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на ливийских чиновников сообщила, что добыча в стране будет расти на 220 тыс. баррелей в сутки, начиная с четверга.