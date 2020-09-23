Навальный планирует пройти курс физиотерапии после выписки

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Оппозиционер Алексей Навальный после выписки из больницы Charite будет проходить курс физиотерапии, в будущем он, возможно, обратится в центр реабилитации.

"Планы пока простые: физиотерапевт каждый день. Возможно, реабилитационный центр. Стоять на одной ноге. Полностью вернуть контроль над пальцами. Держать баланс. Забавно, я мечтал научиться ездить на вейк-борде за катером по волне и научился этим летом. А теперь учусь стоять на одной ноге. Всякие смешные штуки обнаружились. Например, я не могу кидать мяч левой рукой. Даже поймать могу, а кинуть - нет. Мозг просто не хочет делать это движение. Или писать от руки. До последнего времени не получалось в строчку. Все время в столбик начинал. Реабилитация, в общем", - сообщил Навальный в среду на своей странице в инстаграме.

Он поблагодарил врачей клиники, где проходил лечение. "Они сделали невероятную работу. Всем вам спасибо за поддержку", - написал Навальный.

Говоря о том, как он восстанавливался после комы, оппозиционер сообщил, что "первый раз меня подвели к зеркалу через 24 дня в реанимации (из которых 16 в коме)". "Из зеркала на меня посмотрел персонаж фильма "Властелин колец". И поверьте, это был совсем не эльф. Я ужасно расстроился: подумал, что меня никогда не выпишут", - вспоминает Навальный.

Ранее сообщалось, что оппозиционер выписан из стационара берлинской клиники Charite.

Инцидент с Навальным

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок".

7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось.

9 сентября немецкие СМИ сообщили, что Берлин передал в ОЗХО (Организацию по запрещению химоружия) результаты исследования Навального и не видит необходимости направлять их напрямую России.