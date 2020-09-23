Лукашенко пообещал не бросать белорусский народ

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о переходе белорусского народа на новую ступень самосознания, обещав не бросать тех, кто отстоял государственный курс, в первую очередь, чиновников и военных.

"Когда-то божьим промыслом народ Беларуси легко и, скажем прямо, неожиданно обрел свою независимость. И мы долго воспринимали ее как данность. Порой не ценили. Сегодня же, выстрадав эту победу, мы поднялись на новую ступень самосознания. Остыв от горячки электоральных баталий, увидели, как взрослеет вся наша нация. И пусть Беларусь по мировым меркам совсем молодое независимое государство, но белорусы как нация уже не дети, мы - народ", - заявил Лукашенко в среду на церемонии своей инаугурации. Его цитирует госагентство БелТА.

"Не могу, не имею права бросить белорусов, которые связали с государственным курсом не только политические предпочтения, но и свою судьбу, будущее своих детей, всех, кто в столь сложный для Беларуси период остался верен стране и народу", - сказал Лукашенко, назвав в их числе "тех, кто героически противостоял угрозе пандемии, проявляя свои лучшие профессиональные и человеческие качества, кто сберег здравый смысл в условиях дезориентации общества". "Государственные служащие и люди в погонах проявили стойкость, мужество и монолитность", - уточнил президент.

"Нашей государственности был брошен беспрецедентный вызов - вызов неоднократно отработанных безотказных технологий уничтожения независимых государств. Но мы оказались в числе очень немногих - даже, может быть, единственные, - где "цветная революция" не состоялась. И это выбор белорусов, которые ни в коем случае не хотят потерять страну", - сказал Лукашенко.

"Беспрецедентное внешнее давление только закалило нас, сделало более решительными и бескомпромиссными в борьбе за свое - чужого нам не надо", - добавил президент.

Он выразил уверенность в том, что Белоруссия может рассчитывать на скорый расцвет новых экономических, логистических, технологических и иных решений. "Необходимо войти в этот "ренессанс", в полной мере воспользоваться его возможностями, развивая то, что нам под силу", - сказал Лукашенко.

Ранее в среду стало известно, что Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации состоялась во Дворце Независимости в Минске. По данным БелТА, на церемонию, которая заранее не анонсировалась, были приглашены несколько сотен человек - высокопоставленные чиновники, политики, деятели науки, культуры и спорта.