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Политологи прокомментировали "тайную" инаугурацию Лукашенко

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Российские политологи пришли к выводу, что "тихая" и неожиданная инаугурация Александра Лукашенко означает фактическое признание им высокого уровня рисков протестной активности. Церемония в Минске прошла 23 сентября в присутствие нескольких сотен человек и без предварительных объявлений.

С учетом невозможности провести представительную инаугурацию, ее решили сделать максимально компактной и провести как можно быстрее, сказал "Интерфаксу" гендиректор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.

"Это четкое указание на серьезные проблемы с внешней легитимностью прошедшей избирательной компании. Помимо внешнего давления, Лукашенко в качестве серьезных и глубоких рисков для своего правления видит протесты в Белоруссии", - добавил он.

По его мнению, начало очередного президентского срока без полноценной инаугурации выглядит необычно для мировой практики: "Обычно это заранее анонсированное торжественное мероприятие с четко проработанным ритуалом, представительными гостями".

Политтехнолог Глеб Павловский считает, что Лукашенко продемонстрировал белорусскому обществу неуверенность в себе в качестве главы государства.

"Этой своей странной инаугурацией, формат которой стал неожиданным даже для его сторонников, Лукашенко показал, что в стране существуют два центра влияния - власть и протестующие, и что значительная часть населения белорусской столицы не воспринимает его как президента. Наверно, трудно представить себе более наглядную демонстрацию неуверенности власти в самой себе, чем тайная инаугурация. Это противоречит самому характеру подобного рода церемонии", - сказал он "Интерфаксу".

Формат мероприятия косвенным образом отражает напряженную обстановку в стране, считает эксперт.

В инаугурационной речи Лукашенко заявил, что не имеет права бросить белорусов в такой сложный для страны период - в условиях пандемии и в условиях "дезориентации общества".

В Кремле комментировать формат церемонии отказались.

Протесты в Минске

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Белоруссия Минск Александр Лукашенко Кремль Глеб Павловский Евгений Минченко

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