Новый экипаж МКС проведет на орбите 55 научных экспериментов

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Члены нового российского экипажа Международной космической станции (МКС), которые отправятся на орбиту в октябре, проведут на борту станции более полусотни научных экспериментов. Об этом сообщает Центр подготовки космонавтов (ЦПК) им. Гагарина в среду.

В сообщении отмечается, что командир транспортного пилотируемого корабля (ТПК) "Союз МС-17" Сергей Рыжиков рассказал о 55 запланированных экспериментах на борту. Три из них будут проходить в автоматическом режиме, остальные – с участием экипажа. Программа также содержит четыре новых эксперимента: два вида исследований биологической направленности и два эксперимента, изучающие физико-химические процессы в условиях микрогравитации", - говорится в сообщении.

В настоящее время члены основного и дублирующего экипажей "Союза МС-17" проходят предполетные экзаменационные испытания. По их итогам будет принято решение о продолжении предполетной подготовки на космодроме Байконур.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-17" запланирован на октябрь с площадки № 31 космодрома Байконур. В состав экипажа корабля "Союз МС-17" вошли космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс.

В настоящее время на борту МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди.