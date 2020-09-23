Болгария вышлет двух подозреваемых в шпионаже российских дипломатов

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Два сотрудника российского посольства, в отношении которых София выдвинула обвинения в шпионаже, объявлены персона нон-грата, сообщает в среду МИД Болгарии.

Там отметили, что российское посольство в Софии уведомили, что эти аккредитованные в Болгарии дипломаты должны покинуть страну в течение 72 часов.

По данным местных СМИ, болгарская прокуратура полагает, что два российских дипломата, обладающих дипломатическим иммунитетом, с 2016 года по настоящее время вели в стране разведывательную деятельность - с помощью граждан Болгарии, которые имели доступ к информации о ВПК страны, они собирали данные о планах модернизации болгарской армии и технической поддержке военной техники.

Аналогичный инцидент произошел в январе этого года. Тогда болгарская прокуратура также заподозрила двух российских дипломатов в шпионаже. Предполагалось, что один из них с 2018 года собирал информацию об энергетическом секторе экономики страны, составляющую государственную или служебную тайну. Из-за дипломатической неприкосновенности их выслали из Болгарии.