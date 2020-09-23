Болгарская прокуратура обвинила двух дипломатов РФ в шпионаже

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Прокуратура Болгарии в среду обвинила двух российских дипломатов в шпионаже, сообщает агентство Bloomberg.

По данным местных СМИ, надзорное ведомство полагает, что два российских дипломата, обладающих дипломатическим иммунитетом, вели разведывательную деятельность в период с 2016 года по настоящее время. По информации прокуратуры, они с помощью граждан Болгарии, которые имели доступ к информации, связанной с ВПК страны, собирали данные о планах модернизации болгарской армии и технической поддержке военной техники.

Начато досудебное производство по факту совершения преступления в отношении Республики Болгария - сборе иностранцами информации, составляющей государственную тайну, с целью дальнейшей ее передачи иностранному государству или организации - российской военной разведке в Москве.

Главный прокурор Болгарии Иван Гешев ранее в среду официально уведомил главу МИД Болгарии о ходе расследования и действиях надзорного ведомства.

Аналогичный инцидент произошел в январе этого года. Тогда болгарская прокуратура также заподозрила двух российских дипломатов в шпионаже.

По версии следствия, один из них с 2017 года собирал данные о выборах в Болгарии, он был аккредитован в МИД этой страны как первый секретарь консульского отдела посольства. Второй, служивший в торговом представительстве России, с 2018 года собирал информацию об энергетическом секторе экономики страны, составляющую государственную или служебную тайну. Собранные данные он передавал в Москву. В ходе сбора информации он выходил на связь с гражданами Болгарии, имевшими доступ к таким сведениям.

Болгарские судебные власти поясняли тогда, что у обоих россиян есть дипломатическая неприкосновенность, и поэтому предъявить им обвинения нельзя. В итоге дипломаты были выдворены из Болгарии.