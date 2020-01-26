Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 19:12

Двоих российских дипломатов выдворили из Болгарии

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Объявленные персонами нон-грата российские дипломаты покинули территорию Болгарии, сообщили "Интерфаксу" в посольстве РФ в Софии.

В миреСофия дала высылаемым российским дипломатам 48 часов на отъезд из страныЧитать подробнее

24 января болгарские власти приняли решение о выдворении из страны дипломата посольства и сотрудника торгового представительства Российской Федерации в Болгарии.

По сообщениям местных СМИ, прокуратура Болгарии выявила двух дипломатов из РФ, занимавшихся, по данным Софии, шпионажем. При этом болгарские судебные власти пояснили, что у обоих есть дипломатическая неприкосновенность, и поэтому предъявить им обвинения нельзя.

Один из дипломатов, по версии следователей, с 2017 года занимался сбором данных о выборах в Болгарии. Второй с 2018 года собирал информацию, связанную с энергетикой.

В Москве расценили выдворение двух россиян из Софии как недружественный провокационный шаг болгарских властей и предупредили об ответных мерах.

Болгария

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 26 января

Новый коронавирус в Китае

Перед изоляцией Ухань успели покинуть 5 млн жителей

Перед изоляцией Ухань успели покинуть 5 млн жителей

Силы Хафтара продолжили наступление на Мисрату на побережье Ливии

Израильтянка Иссахар попросила Путина о помиловании

Израильтянка Иссахар попросила Путина о помиловании

В Ираке применили боевые патроны на антиправительственных протестах

Новый коронавирус в Китае

Новый коронавирус оказался заразным и во время инкубационного периода

В Таиланде на аукционе продали машину с грузом амфетаминов

В Таиланде на аукционе продали машину с грузом амфетаминов
Новый коронавирус в Китае

В Китае из-за угрозы коронавируса временно запретили торговать дикими животными

В Китае из-за угрозы коронавируса временно запретили торговать дикими животными
Новый коронавирус в Китае

В Пекине, Тяньцзине, Сиани из-за коронавируса приостановят автобусные перевозки

Новый коронавирус в Китае

Еще в один китайский город закроют въезд из-за угрозы коронавируса

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');