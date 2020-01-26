Двоих российских дипломатов выдворили из Болгарии

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Объявленные персонами нон-грата российские дипломаты покинули территорию Болгарии, сообщили "Интерфаксу" в посольстве РФ в Софии.

24 января болгарские власти приняли решение о выдворении из страны дипломата посольства и сотрудника торгового представительства Российской Федерации в Болгарии.

По сообщениям местных СМИ, прокуратура Болгарии выявила двух дипломатов из РФ, занимавшихся, по данным Софии, шпионажем. При этом болгарские судебные власти пояснили, что у обоих есть дипломатическая неприкосновенность, и поэтому предъявить им обвинения нельзя.

Один из дипломатов, по версии следователей, с 2017 года занимался сбором данных о выборах в Болгарии. Второй с 2018 года собирал информацию, связанную с энергетикой.

В Москве расценили выдворение двух россиян из Софии как недружественный провокационный шаг болгарских властей и предупредили об ответных мерах.