Трамп ограничит ввоз в США алкоголя и табачной продукции с Кубы

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - США введут серию дополнительных ограничений в отношении Кубы, заявил президент США Дональд Трамп.

Как сообщает Fox News, в частности, ограничения коснутся кубинских гостиниц. По словам Трампа, Минфин США "запретит путешественникам из США останавливаться на объектах, принадлежащих кубинским властям".

При этом латиноамеркианские СМИ отмечают, что на практике это означает, что американцам теперь вообще нельзя будет останавливаться в гостиницах на Кубе, так как все они принадлежат государству.

Кроме того, президент США предупредил, что его администрация примет меры по ограничению ввоза алкоголя и табачной продукции с Кубы.

Агентство EFE подчеркивает, что Трамп, вероятно, принял такие меры, чтобы завоевать симпатию избирателей во Флориде: многие из них в свое время бежали с Кубы и, как правило, одобряют жесткие меры в отношении властей Острова Свободы.

Это не первые ограничения на туризм, вводимые при Трампе. Так, в 2019 году власти США запретили групповые образовательные поездки на Кубу, которые ранее были разрешены американцам. Также США перестали выдавать лицензии для путешествий на Кубу частным и корпоративным судам и самолетам.