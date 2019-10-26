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США запретят рейсы во все аэропорты Кубы, кроме Гаваны

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Власти США ограничат авиасообщение с Кубой, американские авиакомпании смогут выполнять рейсы только в аэропорт имени Хосе Марти в Гаване, сообщает Associated Press.

Согласно объявлению Госдепа, полеты приостановят с декабря этого года.

По словам госсекретаря США Майка Помпео, этот запрет направлен на то, чтобы не позволить "режиму (лидера правящей Коммунистической партии Кубы Рауля - ИФ) Кастро" извлекать прибыль из авиасообщения с Соединенными Штатами.

В качестве еще одной причины запрета агентство указывает борьбу с туристическими поездками американцев на Кубу, так как это запрещено законами США.

Однако Associated Press отмечает, что количество американских туристов, пользовавшихся рейсами на Кубу, неизвестно, в то время как проживающие в США кубинцы регулярно летают на родину навещать родственников.

"Стремясь наказать несгибаемое сопротивление Кубы, империализм намерен запретить прямые рейсы в ряд кубинских городов. И неважно, что они повлияют на семейные отношения и скромные бумажники большинства кубинцев в обеих странах", - написал директор департамента США МИД Кубы Карлос Фернандес де Коссио в своем твиттере.

JetBlue и American Airlines, которые выполняют регулярные рейсы в несколько аэропортов Кубы, опубликовали краткие заявления, в которых пообещали выполнять это решение.

США Куба\. JetBlue American Airlines

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