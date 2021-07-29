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Основателя производителя электрогрузовиков Nikola обвинили в мошенничестве

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Основатель американского производителя электрогрузовиков Nikola Corp Тревор Милтон был обвинен в мошенничестве с ценными бумагами, на этом фоне акции компании в четверг упали максимальными темпами примерно за пять месяцев.

Как следует из обвинительного заключения, подготовленного окружной прокуратурой Манхэттена, Милтон вводил инвесторов в заблуждение относительно разрабатываемых компанией продуктов и технологий.

В период с ноября 2019 года примерно по сентябрь 2020 года бизнесмен участвовал в схеме обмана индивидуальных непрофессиональных инвесторов, делая ложные заявления в соцсетях и интервью, говорят прокуроры. Тем самым он побуждал их покупать акции Nikola. В результате некоторые из этих инвесторов, купившие бумаги компании, понесли убытки в сотни тысяч долларов.

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Являвшийся председателем совета директоров Nikola Милтон покинул компанию в сентябре прошлого года после публикации инвестфирмой заявлений, что руководство производителя электрогрузовиков вводит инвесторов в заблуждение. Как утверждала Hindenburg Research, Nikola и Милтон делали ложные заявления, приукрашивая информацию о технологических разработках компании.

Самой Nikola обвинения предъявлены не были. Компания сообщила, что Милтон не принимал участия в работе или переговорах с момента своей отставки.

"Nikola сотрудничала с правительством в течение всего периода проведения расследования, - говорится в ее заявлении. - Мы сохраняем приверженность объявленным ранее целевым ориентирам и срокам и нацелены на производство электрического грузовика Nikola Tre позднее в этом году".

Котировки акций Nikola снижаются на 9,2% в четверг. Ранее в ходе торгов они опустились на 11%, продемонстрировав сильнейшее однодневное падение с 5 марта и коснувшись минимальной отметки с 26 мая. С начала текущего года рыночная стоимость компании сократилась на 15,6% и составляет сейчас около $5,6 млрд. Фондовый индекс Standard & Poor's 500 прибавил за этот период 17,8%.

Nikola Тревор Милтон

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