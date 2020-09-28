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МИД Германии назвал правом Навального решать, примет ли он российских дипломатов

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Представитель МИД Германии Мария Адебар опровергла предположения, что ведомство ограничило консульский доступ сотрудников посольства России к Алексею Навальному. По ее словам, решение о встречах с российскими дипломатами политик принимает сам.

Навальный попал в больницу

В ноте от 23 сентября МИД ФРГ сообщил Москве, что Навальный знает о желании сотрудников дипмиссии его посетить.

"Но господин Навальный сам может решать, хочет он, чтобы этот консульский визит состоялся, или нет", - сказала Адебар.

16 сентября источник "Интерфакса" сообщил, что российские дипломаты в Берлине запросили консульский доступ к Навальному, который на тот момент находился в клинике Charite.

24 сентября министр иностранных дел Сергей Лавров подтвердил, что такой запрос был сделан, однако на момент его беседы с журналистами российская сторона ответа на него не получала.

Навальный находится в Германии с 22 августа, по приезде его оформили как гостя канцлера Ангелы Меркель.

20 августа политику стало плохо при перелете из Томска в Москву. Он был доставлен в коме в токсикологическую реанимацию в Омске. Российские врачи следов отравления у него не обнаружили и разрешили вывезти его в Германию. Правительство ФРГ заявило, что военная лаборатория нашла в организме пациента следы запрещенных отравляющих веществ группы "Новичок".

В России по факту случившегося продолжается доследственная проверка, ею занимается полиция на транспорте.

Российская сторона запрашивала у Германии не только консульский доступ к политику, но и правовую помощь по линиям компетентных ведомств. В частности, 21 сентября сообщалось, что российская Генпрокуратура направила Навальному перечень вопросов, интересующих следствие. 23 сентября политика выписали из больницы, он пока остается в Германии.

Хроника 20 августа – 28 сентября 2020 годаНавальный попал в больницу
Алексей Навальный Германия МИД Мария Адебар Сергей Лавров Берлин Charite

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