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Адвокат Колесниковой задержана за административное правонарушение

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Защитник члена президиума Координационного совета (КС) Белоруссии Марии Колесниковой Людмила Казак задержана за совершение административного правонарушения, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, не уточнив, какое именно правонарушение вменяют адвокату.

Казак находится в одном из территориальных управлений внутренних дел Минска, сказала официальный представитель ГУВД.

Казак днем перестала выходить на связь, сообщалось в телеграм-канале бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико. Телеграм-канал также напомнил, что в пятницу должно было состояться рассмотрение жалобы на решение суда о применении меры пресечения по отношению к Колесниковой.

Член президиума КС Мария Колесникова была задержана 8 сентября на белорусско-украинской границе. По версии, распространенной пресс-службой Госпогранкомитета Беларуси, она вместе с представителями КС Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым пыталась прорваться через границу, но ее вытолкнули из салона автомобиля. Кравцов и Родненков на пресс-конференции в Киеве заявили, что Колесникова порвала свой паспорт и покинула автомобиль во время принудительной депортации.

Колесникова, а также адвокаты Илья Салей и Максим Знак сейчас арестованы в качестве обвиняемых по ч. 3 ст. 361 УК "Призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Белоруссии, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности". Белорусские правозащитные организации признали их политзаключенными.

Людмила Казак Белоруссия

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