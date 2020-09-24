Адвокат Колесниковой перестала выходить на связь

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Защитник члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой Людмила Казак перестала выходить на связь 24 сентября, сообщил порталу tut.by адвокат Виктор Мацкевич.

"В 13.50 Людмила рассталась со своей коллегой, с которой встречалась на ул. Коммунистической. Торопилась в судебное заседание. В суд она не приехала. Машина припаркована на Коммунистической, закрыта", - сообщил Мацкевич.

Супруг Казак подает заявление о похищении человека в РУВД Центрального района, уточнил Мацкевич.

Официальный телеграм-канал бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико эту информацию подтвердил.

Член президиума КС Мария Колесникова была задержана 8 сентября на белорусско-украинской границе. По версии, распространенной пресс-службой Госпогранкомитета Белоруссии, она вместе с представителями КС Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым пыталась прорваться через границу и ее вытолкнули из салона автомобиля. Кравцов и Родненков на пресс-конференции в Киеве заявили, что Колесникова порвала свой паспорт и покинула автомобиль во время принудительной депортации.

Колесникова, а также адвокаты Илья Салей и Максим Знак в настоящее время содержатся под стражей в качестве обвиняемых по статье "Призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности". Белорусские правозащитные организации признали их политзаключенными.