Адвокат белорусской оппозиционерки Колесниковой получила штраф

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Суд Октябрьского района Минска назначил штраф Людмиле Казак, адвокату оппозиционерки Марии Колесниковой.

"Судья назначил Казак наказание в виде штрафа в размере 25 базовых величин (Br675, или почти 20 тысяч рублей - ИФ) по ст. 23.4 КоАП (неповиновение требованиям сотрудников милиции)", - сообщил в пятницу агентству "Интерфакс" адвокат Виктор Мацкевич.

Он добавил, что защита Казак будет обжаловать решение суда.

Как сообщалось, Казак днем в четверг перестала выходить на связь. Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сообщила агентству "Интерфакс", что адвокат задержана за совершение административного правонарушения.

Член президиума координационного совета оппозиции Колесникова была задержана 8 сентября на белорусско-украинской границе. По версии, распространенной пресс-службой Госпогранкомитета Белоруссии, она вместе с представителями КС Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым пыталась прорваться через границу и ее вытолкнули из салона автомобиля. Кравцов и Родненков на пресс-конференции в Киеве заявили, что Колесникова порвала свой паспорт и покинула автомобиль во время принудительной депортации.

Колесникова, а также адвокаты Илья Салей и Максим Знак в настоящее время содержатся под стражей в качестве обвиняемых по ч. 3 ст. 361 УК "Призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности". Белорусские правозащитные организации признали их политзаключенными.