Белый дом назвал дела сына Байдена с Батуриной "единственным сговором с РФ"

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Представитель Белого дома Кейли Макэнани в четверг назвала удручающим обнаруженный конгрессом факт получения Хантером Байденом, сыном кандидата в президенты США Джо Байдена, денег от российской предпринимательницы.

"Мы так много слышали о сговоре с Россией, но выходит, что единственный сговор был у Хантера Байдена, который принял $3,5 млн от жены бывшего мэра Москвы (Юрия Лужкова - ИФ). Это удручающе, и к тому же еще все эти украинские деньги (...) Хорошо, что Сенат этим занялся", - сказала Макэнани, комментируя доклад сенаторов-республиканцев о финансовых делах Байдена-младшего, который был обнародован накануне.

"Это очень удручающий доклад", - добавила пресс-секретарь Трампа, отметив, что дальнейшие комментарии по нему должен давать Минюст США.

Накануне в сенате США был обнародован доклад, подготовленный сенаторами Роном Джонсоном и Чаком Грэссли, о конфликте интересов и финансовых операциях Хантера Байдена, его бизнес-партнера Девона Арчера и его родственников. Авторы пришли к выводу, что на протяжении нескольких лет Хантер Байден, его семья и Арчер получали миллионы долларов сомнительного происхождения от иностранных граждан.

В частности, они указали, что в феврале 2014 года на счет инвестиционной компании Rosemont Seneca Thornton, соучредителем которой был Хантер Байден, поступил перевод в $3,5 млн от Елены Батуриной. Кроме того, в период с мая по декабрь 2015 года от Батуриной поступило 11 переводов на сумму почти $392 тыс. на счет компании BAK USA, из них девять прошли через счета Rosemont Seneca Thornton с назначением "кредитное соглашение".

В докладе также говорится, что у Байдена-младшего были деловые связи с гражданами Китая, связанными с Коммунистической партией Китая или с Народно-освободительной армией Китая. Здесь также идет речь о транзакциях "миллионов долларов сомнительного происхождения".

Авторы доклада указывают, что Байден переводил миллионы долларов из своей юридической компании в компании своих родственников, которые впоследствии не смогли представить какой-либо документации или объяснить природу этих переводов.