Ким Чен Ын извинился за убитого в КНДР южнокорейского чиновника

Лидер КНДР Ким Чен Ын Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын официально принес извинения народу и руководству Южной Кореи за то, что северокорейские пограничники убили южнокорейского чиновника. Как передает "Ренхап", об этом объявил представитель администрации президента Республики Корея.

В послании Ким Чен Ына говорится, что он глубоко сожалеет, что "так сильно разочаровал президента Мун Чжэ Ина и других граждан страны" в связи с этим неприятным инцидентом в водах КНДР, и что такого нельзя было допускать.

Пхеньян также раскрыл некоторые детали случившегося и выразил сожаление, что руководство Южной Кореи днем ранее прокомментировало ситуацию в одностороннем порядке, не дождавшись разъяснений.

24 сентября в Сеуле заявили, что в начале этой недели с борта инспекционного катера в водах у острова Енпхендо исчез 47-летний чиновник, связанный с Министерством океанов и рыболовства Республики Корея. По версии южнокорейских властей, его расстреляли пограничники из КНДР, а затем сожгли его тело.

В Пхеньяне заявили, что по факту было проведено расследование и восстановлена картина событий. По этой версии, неопознанный мужчина на плавательном средстве без разрешения пересек морскую границу КНДР, на вопросы пограничников надлежащим образом не отвечал. Пограничники сделали два выстрела в воздух, неизвестный, как им показалось, решил удалиться, и тогда они сделали десять выстрелов на поражение.

Затем они обыскали его "плавсредство", нашли там много крови, но сам убитый пропал. Лодку они сожгли, чтобы не допустить возможное занесение коронавируса, как теперь требуют инструкции.